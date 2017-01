5 estrellas: Guaraní quiere papel protagónico en la Copa Libertadores

Quizás y como nunca antes, el aurinegro sacudió la billetera y confió en cinco pesos pesados para lo que se viene, se trata de Marcelo Báez (ex Libertad), Nery Bareiro (ex Coritiba), Wilson Pittoni (ex Olimpia), Luis Neri Caballero (ex Olimpia) y el uruguayo Hernán Novick, una apuesta de puro cracks.





El entrenador argentino, Daniel Garnero, tendrá entonces un lindo desafío para conseguir encastrar el onceno ideal que disputará la Copa Libertadores y los respectivos torneos locales en condición de defensor del título.





"Tenemos una fe, una ilusión y estamos confiados en que vamos a llegar con el plantel más rico en nuestra historia", expresó en conferencia de prensa Juan Alberto Acosta, presidente del club, en clara referencia a la intención de ir por la estrella internacional.





"Confiamos en los nuevos valores que están llegando. Estamos orgullosos, creo que tenemos el mejor grupo humano y la mayor calidad técnica del fútbol paraguayo", resaltó el dirigente.





HERNÁN NOVICK. En la rueda con la prensa, el volante ofensivo uruguayo agradeció a la gente de Peñarol, la misma que expresó desazón por la salida de el "Mago" por el trato durante los tres años en que estuvo ahí. A la pregunta de un colega de prensa, Novick confesó que el cuerpo técnico carbonero decidió no renovarle el contrato.





"Me convenció mucho venir al campeón de Paraguay, es un orgullo que un equipo así te llame. Vamos a trabajar, dar lo mejor y pelear cosas importantes", soltó también el charrúa.





LUIS CABALLERO. Por su parte el delantero contó que siempre soñó en vestir la camiseta que ahora le toca, y adelantó que espera lograr cosas importantes al igual que su padre, quien fuera figura aborigen en la década del 80.





CONFIRMADOS. El capitán Julio César Cáceres continuará un año más en la institución al igual que Hernán Rodrigo López y Néstor Camacho, con lo que se descartan los rumores de la posible transferencia de este último al fútbol de Brasil.





Además cuatro jugadores de la sub 18 serán promovidos al plantel principal que ya emprende viaje a la ciudad de Tobatí para dar inicio a la pretemporada.

