Acosta fue claro y aseguró que el club no pedirá ninguna disculpa al equipo argentino, y que en todo caso, ellos deberían retractarse. "Nosotros no vamos a pedir disculpas, si hubo un mal entendido no fuimos nosotros, sino la prensa argentina", sostuvo.





"Nunca hubo reciprocidad, cuando fuimos a River en el 2015, nos trataron como animales, de lo peor", agregó Acosta.





El mandamás aurinegro dejó en claro que seguirán insistiendo con la investigación sobre los casos de doping.





Guaraní y River Plate chocan este martes desde las 20.45 horas en el estadio Defensores del Chaco por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2017.