APF multa por exhibir cartel que pedía paz

El tribunal, además, suspendió al defensor franjeado Hernán Pellerano, con 2 partidos. Olimpia pidió que el jugador no fuera sancionado, según el doctor Raúl Silva, abogado del club, arrimaron pruebas al Tribunal, pero no surtieron efectos. "Aunque no compartamos la sanción no queda otra que acatar", señaló Silva.