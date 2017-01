Asalto a mano armada: Los Mavericks desvalijan a los Cavs

En el final del tercer cuarto el equipo de Dallas llevaba una diferencia a favor de 11 puntos, pero la victoria no estaba para nada garantizada, frente a ellos se encontraban los pistoleros más prestigiosos y peligrosos del Este: LeBron James y Kyrie Irving. Durante el último cuarto fuego contra fuego los Mavs supieron aguantar la ráfaga de disparos de los campeones vigentes, quienes intentaban la remontada.

En la zona enemiga Harrison Barnes y Dwight Powell lograban rebotes ofensivos (4 cada uno) otorgando una nueva oportunidad a sus francotiradores que no perdonaban por segunda vez. La victoria era posible y el American Airlines Center ejercía presión y explotaba con sus 20.000 aficionados al ver a los Cavs malheridos y sangrantes. Para el entretiempo los Mavs iban al vestuario con una ventaja de 55 a 50.

Para el segundo cuarto los Mavericks demostraron que no solo saben disparar y la defensiva se consolidó para frustrar el ataque de los furiosos Cavaliers, que solo pudieron anotar 21 puntos. Transcurrían los minutos y el juego de los Mavs aumentaba su rendimiento dando resultados y dejándolos arriba en el tablero.

En plena guerra, con ambos bandos heridos y aún en disputa por la victoria, con diferencia de 15 puntos y a falta de varios minutos Tyroon Lue sorprendentemente decide tirar la tolla y extender la bandera blanca mandando al banco a sus mejores guerreros, dando así minutos a los menos habituales y talentosos. Irónicamente los suplentes no se conformaban con la derrota y consiguieron un parcial de 7-0 que finalmente solo les sirvió para reducir diferencias.

DETROIT PISTONS 109 – 113 BOSTON CELTICS

¡THE KING IN THE FOURTH! Es así como le apodaron los Celtics a Isaiah Thomas desde enero, luego de dominar todos los últimos cuartos en esta temporada 2016/2017. La noche de ayer no fue la excepción, de sus 45 puntos anotados 24 de ellos fueron en el último cuarto, incluyendo 3 triples seguidos en el Clutch, además de eso sumó 8 asistencias y 2 robos para llevar a los Boston a la victoria numero 30 de la temporada.





Los Celtics se asoman a la cúspide y tiembla el trono del King James y los Cavaliers. ¿Será capaz Isaiah Thomas de levantar al equipo de Boston en lo más alto de la Conferencia Este? De ser así, el galardón de MVP disputado entre Harden y Westbrook corre peligro.





MEMPHIS GRIZZLIES 115 – 96 PHOENIX SUNS

¡UN OSO FURIOSO! Como un animal hambriento Mike Conley se sacude y devora a los Suns logrando la mayor puntuación de su carrera (high career) con 38 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias y 2 robos para llevar a los Grizzlies a la victoria y mantenerse en séptima posición pisando los tobillos de Oklahoma City Thunder. En la derrota Devin Booker se queda con 22 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias.





SACRAMENTO KINGS 119 – 122 PHILADELPHIA 76ERS

¡CREER EN EL PROCESO! Los Sixers fueron construyendo lo que son. Con 7 jugadores con dobles dígitos y sin Ben Simmons ni Embiid logran superar a los Kings de Cousins. TJ 9 puntos y 11 asistencias, Covington 23 pts, Noel 12 pts, Okafor 15 pts y Saric 17 Pts. El proceso está aquí señores.





ORLANDO MAGIC 105 – 111 MINNESOTA TIMBERWOLVES

¡FUTURO BRILLANTE DE LOS WOLVES! La jauría de uno de los equipos más jóvenes de la liga no para de crecer y da miedo. Karl-Anthony Towns afila sus colmillos y en una noche bestial desgarra en tiempo extra a los Magic con 23 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias y 3 tapones.

Andrew Wiggins suma 27 puntos y 5 asistencias, por su parte Ricky Rubio 22 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Los lobos andan sueltos e imponen terror.





BROOKLYN NETS 96 – 104 MIAMI HEAT

¡VENCER O MORIR! Así de ardientes van los Heat buscando los Playoffs, con 8 victorias seguidas se ponen a 5 juegos de la octava plaza de la Conferencia Este. La nueva estrella de Miami y jugador de la semana Waiters quema vivo a los Nets con 19 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias.





CARTELERA DE ESTA NOCHE EN LA NBA

21:00 Toronto Raptors - New Orleans Pelicans

21:00 Washington Wizards - New York Knicks

22:00 Houston Rockets - Sacramento Kings

22:30 San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder

00:00 Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets