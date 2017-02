Boca posa sus ojos en el azulgrana Omar Alderete

La negociación sería de la siguiente manera: Boca cedería el 50% del pase de Carrizo por el 100 % del defensor paraguayo de 20 años.

Sin embargo, el técnico de Cerro Porteño, Gustavo Florentín, fue contundente y en Fútbol a lo Grande por la 1080 AM aseguró que el futbolista no se moverá del azulgrana. "Alderete no se va, no puedo desarmar mi plantel ahora", tiró.

El DT aclaró que eso no descarta una venta, pero su ida se daría recién a final de la temporada.