Brian Montenegro quiere rescindir su contrato con Lanús

"Hemos manifestado la intención del jugador de rescindir con Lanús. Yo le llamé al vicepresidente y le transmití eso. No es una cuestión de dinero, o que no le quiera al club, pero la verdad es que no juega", sostuvo.





"Uno no puede ser tan tajante porque hay contrato, pero estoy convencido que sí van a escuchar porque los dirigentes son personas inteligentes y criteriosas", manifestó este miércoles con charla con el Extra de Fútbol a lo Grande por Red Guaraní.





NO PELIGRA. González Zelada dijo por otro lado que la continuidad de Diego Barreto en la entidad de Para Uno no corre ningún peligro. "Va a continuar en Olimpia, solo espero que llegue de Estados Unidos para sentarme a firmar la extensión de contrato", resaltó.





Según la información dada a conocer en Fútbol a lo Grande, el portero partió a tierras norteamericanas cabizbajo y molesto por una presunta reducción de su salario. "No es una cosa que se va a caer. Olimpia tiene un plan con Barreto a largo tiempo, espera que se retire en el club", sentenció el empresario.





El club franjeado fichó en ese puesto a Librado Azcona, vicecampeón de la última Copa Libertadores de América con Independiente del Valle de Ecuador, con un contrato de tres temporadas. La otra alta es el volante Fernando Giménez, a más del técnico uruguayo Pablo Repetto.