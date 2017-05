Buen compromiso, pero sin ganador en el Martín Torres

En el primer tiempo los equipos mostraron ganas, pero dejaron el juego en la pizarra. Pasaron largos minutos sin situaciones, hasta que Julio Santa Cruz apareció en el segundo palo sin posibilidades de alcanzar un pase rastrero.





Se iba el primer tiempo en Trinidad, cuando Adam Bareiro apareció descuidado dentro del área y conectó el balón de cabeza para vencer al portero José Bogarín que salía desesperado para impedir el gol.





En el complemento, el juego se tornó de ida y vuelta. Con mucho desorden, pero con la abierta intención de buscar el resultado. Nacional estaba cerca del segundo, como Trinidense del tanto de la igualdad.





El cuadro local llegó a la paridad desde los 12 pasos tras una mano penal dentro del área. El ejecutante fue Esteban Ramírez, que no falló y puso el 1-1 sobre los 63 minutos. Las complicaciones no terminaron ahí para la Academia, ya que a los 68 Jonathan Santana vio la tarjeta roja por una doble amonestación.





Sobre los 80' Nacional tuvo una clara para ganar el juego cuando Adam Bareiro conectó de taco un centro al área, sin embargo el portero Bogarín estuvo atento para evitar la conquista.





Pese a los diferentes intentos, el resultado ya no se modificó en Trinidad. Nacional no pudo hilar otra victoria y ahora alcanza 17 unidades, mientras que Trinidense aún no sabe lo que es ganar en esta temporada y suma 8 puntos producto de 8 empates.