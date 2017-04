Campo Grande recibe al expreso azul

No obstante, el plantel va ansiosamente tras el triunfo, ya que aún no ha podido ganar desde que hace de local en Campo Grande, pero enfrente tendrá a un Danzarín que viene de golear al Sportivo Luqueño en la fecha 11 (0-3) y que no dará tregua, ya que buscará la victoria para no perderle pisada a los de arriba.





En la primera ronda ambos equipos no se habían sacado ventaja e igualaron por el marcador de 1 a 1 en Villa Elisa.





Fuente: Última Hora