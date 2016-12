Carlos H. Paredes revela en qué ayudó a Sergio Díaz

Con 40 años bien cumplidos, su primera experiencia como estratega se dio al mando del seleccionado paraguayo sub 23, partícipe del torneo Esperanzas de Toulón 2016, certamen celebrado en Francia y en el cual desde el banquillo consiguió dos victorias en cuatro partidos.





En la ocasión la Albirrojita no consiguió avanzar más allá de la fase de grupos, pero sin embargo uno de sus integrantes, Sergio Díaz, llamó la atención de Europa con algunas destacadas actuaciones. El DT tuvo su cuota de incumbencia en el asunto.





"Antes de la convocatoria a mí me dijeron que era un chico conflictivo, pero yo no le vi nada conflictivo en su comportamiento, solo que se lo notaba un poco triste", expresó Paredes en entrevista exclusiva con Fútbol a lo Grande.





"Hablé con Juan Daniel Cáceres (ayudante técnico entonces) y decidí llamarlo a Sergio, le pregunté si estaba feliz, si estaba contento, me dijo que sí y le dije que tenía que tomar el fútbol con responsabilidad. Entonces lo convencimos e hizo una campaña brillante en Francia, creo que eso le ayudó mucho para estar en donde está", agregó con bastante modestia quien supo brillar como jugador en su querido Olimpia.





El citado campeonato juvenil se disputó entre el 18 y el 29 de mayo de este año, Díaz fue electo "jugador revelación" y tres meses después, exactamente el 1 de julio, la noticia del fichaje del joven de 18 años por parte del poderoso Real Madrid sacudió todos los medios informativos.





"Hablé con él y le pregunté en qué lugar era feliz para jugar al fútbol, me dijo uno, lo puse de capitán y sorprendió a todos, porque él nunca habló mucho y recuerdo que esa vez dio una arenga impresionante. Siempre creí en la educación y a mí me gusta conocer como persona a mis jugadores porque así puedo saber cosas que mejor pueden explotar. Te puedo decir que (Sergio) no va tardar mucho en jugar en el equipo principal", añadió el ex Porto y Reggina de Italia, quien gozara de una notable personalidad para marcar y distribuir en su tiempo, revelando entonces el secreto de cómo ayudó a la joven promesa del Castilla español.





RUBIO ÑU. Carlos H. Paredes está a un paso de ser nuevo entrenador de la institución del barrio de la Santísima Trinidad. Lo único que falta es estampar la firma y entonces se confirmará su primera oportunidad como técnico de un club de Primera División.





"A las 5 tenemos una reunión con Ruiz Díaz (presidente albiverde). Está todo bien encaminado, no se va presentar nada hoy pero Gerardo González será el gerente deportivo, Juan Ramón Jara el asistente, Jesús Arce el preparador físico y el experimentado Jacinto Rodriguez el profesor de arqueros. Ganas, trabajo y dedicación no nos van a faltar", sentenció el tres veces mundialista con Paraguay.





ANTECEDENTE. El "Señor" fue parte del equipo de Ever Hugo Almeida en la conducción de Nacional el último torneo Clausura.