Casale elogia a Nelson Sanabria: "Es un piloto muy rápido"

"Es un piloto muy rápido y sobre todo en terreno húmedo. En Bolivia nos tocó una tormenta y nos ganó a todos, nos dejó sorprendido. Íbamos todos mojados y este loquito nos pasó a fondo como si no importara el agua", mencionó durante la entrevista.





Ignacio Casale afirmó además que lo más probable es que el "León Guaraní" vaya en punta los primeros días, pero deben tener cuidado que no se aleje mucho en la general para poder recortar el tiempo cuando ingresan al terreno que le favorezcan a ellos.





NO ES VENTAJA. El chileno opinó que las ausencias de los argentinos Alejandro y Marcos Patronelli, multicampeones del Dakar, no es una ventaja. "Que estén o que no estén ellos, no quiere seguir que esto esté regalado", sostuvo alguien que no busca ganar la primera etapa en Paraguay, sino tentar primero el terreno.





"Si fuese así yo no me hubiera preparado durante todo el año, todos los pilotos lo han tomado muy profesionalmente sus carreras y eso hace que la categoría sea muy difícil cada año", añadió Casale, que participa en cuadriciclos desde el 2012.





A renglón seguido, el piloto que enfrenta su octava carrera teniendo en cuenta las otras modalidades en las que estuvo, habló de la necesidad de reinventarse. "Tengo que ir creando cosas nuevas para ser más rápido, cambiando cosas en el quads, ir evolucionando para seguir siendo competitivo", refirió.





El chileno ya recorrió más de 12 mil kilómetros encima del quad, de marca Yamaha, en Italia, Qatar y en el norte de Chile. Después de su éxito en el 2014, el corredor transandino debió abandonar la carrera en el 2015 por problema mecánicos y este año tampoco pudo terminar tras sufrir un accidente.