Caso Brian Montenegro, sin visos de solución inmediata

"Hay algo que no se puede cambiar, estamos en el 2017, y no podemos obligar a la gente que haga algo fuera de su voluntad", manifestó al respecto Miguel González Zelada, el representante del legalmente futbolista del Lanús argentino.

"No tengo ninguna animadversión con Cerro Porteño, pero Brian dijo categóricamente que quiere jugar en Olimpia", manifestó en conversación con Fútbol a lo Grande. Luego recordó la fallida negociación por el futbolista cuando el Ciclón se fijó en Montenegro como posible refuerzo para la Copa Sudamericana del año pasado.





"No podés hacer una contratación de un jugador entre 15 personas. Aceptamos todas las condiciones que se nos impuso en ese momento, porque la reunión parecía un mercado, después nos trataron que nosotros hicimos un papelón en el club", explicó durante la charla.





No obstante, el empresario buscará la salida al conflicto para que el nueve cumpla su deseo. "Tengo una reunión en la semana, y si tengo que llegar hasta Inglaterra lo voy a hacer, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo particularmente digo que el jugador va a jugar en Olimpia, quiere jugar en Olimpia", sentenció.





Montenegro alegó "problemas personales" para dejar Lanús, con quien aún tiene contrato vigente. Desde Argentina, los dirigentes del cuadro granate se mostraron contundentes en afirmar que no negociarán con la institución de Para Uno.