Caso doping: Trovato, preocupado por el procedimiento de la APF

Para el titular franjeado el "hecho es gravísimo" y cuestionó la demora del Tribunal Disciplinario en determinar la suspensión del jugador aborigen. La entidad recibió la notificación el 23 de agosto, pero no hizo nada hasta el 29 de noviembre cuando se le informa al afectado, explicó.

Trovato dejó en claro que no tiene nada contra el futbolista y el club, pero le llama poderosamente la atención. "No voy acusar todavía. Creo que no corresponde, porque no tengo toda la información a la vista", expresó.

La contraprueba se le practicó al atleta este 20 de diciembre en Bogotá, que confirmó la irregularidad. El doctor Mario Frutos Porro aseguró que se trata de una sustancia estimulante que se encuentra en forma natural en algunos productos naturales. También se utiliza para bajar de peso.

El jugador tiene una suspensión temporal y debe declarar en enero. El jefe médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol dejó en claro que esto no puede derivar a una pérdida de puntos del club, sino que se limita al atleta o a su entorno. "La sanción para el jugador puede llegar hasta 4 años", dijo.