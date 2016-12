Cerro Porteño busca un goleador de área

"Buscamos alternativas. Tal vez nos falte un nueve de área, un definidor para potenciar el equipo", expresó el dirigente de Ciclón, luego de hacer oficial la incorporación por cinco temporadas del jugador de Deportivo Capiatá.





"Buscaremos en todos lados. No abunda ese puesto. El delantero tiene que ser uno que tenga vigencia, juventud y experiencia", sostuvo al respecto.





NADA OFICIAL. Zapag también fue consultado sobre el caso Cecilio Domínguez al América de México. Medios de prensa de ese país dan por hecho la llegada del delantero de Cerro Porteño al vigente vicecampeón del torneo azteca.





"Sé que hay interés, pero quiero ser respetuoso, él está en la nomina de varios clubes. No tenemos nada concreto para decir que es nuevo jugador del América", explicó. "El interés está, tal confirmación no existe todavía hoy", agregó el directivo del Ciclón.





Otro que no continuaría es Carlos Bonet, quien no sería tenido en cuenta por Gustavo Florentín. "Bonet arriba el 29 de diciembre de su vacación y vamos a conversar antes de definir. Ha perdido la titularidad un poco, pero eso no significa que no pueda pelearla", sentenció.