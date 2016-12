Chelo Estigarribia no continúa en Cerro y admite interés de Olimpia

En contacto con el Extra de Fútbol a lo Grande por Red Guaraní, Estigarribia confirmó que no sigue en el Ciclón y dijo que tuvo "una reunión de despedida" este viernes con el presidente azulgrana Juan José Zapag.

INTERÉS DE OLIMPIA. El jugador, que se desempeña como volante por izquierda, admitió un interés oficial por parte de Olimpia. "Me llamó Trovato y hablamos, le dije que tiene que charlar con mi representante, pero yo soy profesional, no le cierro las puertas a nadie", dijo.





"Mi idea es seguir en el país, por muchas cosas, también está mi familia. Quizás no tuve un buen semestre, pero ahora ya me siento bien en lo físico y en lo mental, me gustaría seguir en Paraguay", agregó Chelo.