FIFA martes 24 de enero de 2017

Chilavert: "Domínguez es el hombre más corrupto"

La rivalidad entre José Luis Chilavert y Alejandro Domínguez, hoy presidente de la Conmebol, no tiene límites. Esta vez el ex futbolista estuvo durísimo y no solo con el dirigente. El Chila también se acordó de Diego Maradona.