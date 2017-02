Chiqui Arce: "Nos jugamos la vida"

"Nos jugamos la vida, más ahora, porque no tenemos margen de error", calificó al respecto en charla con Fútbol a lo Grande. "Necesitamos no cometer los errores no forzados, necesitamos estabilidad, atención e imponernos", agregó el entrenador albirrojo.





Chiqui, que señaló que contra Ecuador se necesitará una defensa fuerte para poder liberar al resto, refirió además que una posible victoria en casa restará los tres puntos a un rival directo y aumentará la moral del combinado nacional para buscar la hazaña en la Nación de Neymar.





"Éste es el partido, porque pareciera que estamos muy lejos, ellos también como nosotros tienen un fixture muy complicado. Es el partido por la coyuntura, por el momento, por la necesidad, por el envión que puede darnos para ir a jugar en Brasil", sentenció.