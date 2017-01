Fútbol Internacional lunes 09 de enero de 2017

Claudio Ranieri, elegido Mejor Entrenador de 2016

El técnico italiano Claudio Ranieri (Leicester) obtuvo este lunes el premio "The Best" al Mejor Entrenador del Mundo en 2016, durante la gala de la FIFA que tuvo lugar en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich.