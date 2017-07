Cristian Colmán disfruta con goles en el Dallas

En charla con la Sobremesa de Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM, el delantero ex Nacional y 3 de Febrero comentó acerca de sus goles y además de sus vivencias en el fútbol de los Estados Unidos.





"Muy contento por los dos goles, hace tiempo que lo buscaba y por suerte se me dio y en un partido importante", expresó el delantero que sumó sus primeros dos tantos.





PURO ESPAÑOL. Si bien reconoció que le está costando hablar el inglés, a Colmán se le hace fácil en su equipo, puesto que la mayoría de sus compañeros hablan español.





"Por suerte no se me hace complicado hablar con mis compañeros porque la mayoría son latinos, hay mexicanos, argentinos", comentó el compatriota.





"En Dallas estoy bien, la gente me trata muy bien, solo que me complico un poco con el inglés porque cada palabra que aprendo se me olvida cuando hablo y le meto un poco de español", mencionó entre risas Colmán.





Quería la de Bastian. Colmán tiene algunas casacas de los rivales a los que enfrentó. Mencionó que aún no tiene la de Miguel Almirón del Atlanta United, que lo enfrentará el 10 de setiembre. Sin embargo, la casaca que desea cambiar es la del alemán Bastian Schweinsteiger. "Tuve la oportunidad de cambiar, pero mis compañeros se me adelantaron", señaló.