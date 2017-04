Darío Lezcano está arrepentido y quiere volver a la Albirroja

Darío Torales, representante del futbolista del FC Ingolstadt 04 de Alemania, afirmó este sábado en Fútbol a lo Grande que el caaguaceño de 26 años está arrepentido de las expresiones vertidas en contra del adiestrador de la Albirroja.





Aseguró que Lezcano es consciente de su equivocación y actualmente se encuentra en conversaciones con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, para salvar las diferencias. "Está arrepentido de lo que dijo y sabe que se equivocó", sostuvo.





El atacante, que fue titular frente a Ecuador en el marco de la decimotercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, alegó en aquel momento falta de respeto de Francisco Arce por dejarlo fuera del banco en el partido siguiente ante Brasil.





"Estoy dolido y molesto por las cosas que me hicieron, nunca en mi vida pasé algo similar, nunca me dejaron fuera del banco en un partido, me parece que es una falta de respeto", había declarado al momento de hacer público su alejamiento.





Néstor Ortigoza, volante argentino nacionalizado paraguayo, también decidió dar el portazo y se negó a seguir defendiendo a la Albirroja. El mediocampista de San Lorenzo dijo que se iba por diferencias con Francisco Arce y denunció que la selección se manejaba como un club de barrio.