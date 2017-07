Diego Casas es nuevo refuerzo de Luqueño

"Mis características son jugar de delantero centro, pero moverme por la bandas también me gusta. No tengo un puesto fijo", aseguró el futbolista en directo por Fútbol a lo Grande.





"Tengo una expectativa muy linda, hermosa, desde la primera vez que me dijeron que tenía oportunidad de venir me puse alegre. El club tiene una hinchada enorme y eso motiva, no dudé", agregó el atacante por la 1080 AM Monumental.





Casas fue presentado esta mañana y al respecto de su incorporación al plantel auriazul señaló que será un lindo reto. "Una ciudad que te venga a alentar todos los partidos, eso es lo más lindo que puede sentir un profesional cuando está en cancha", soltó el sexto refuerzo en el equipo de Javier Sanguinetti.

Embed

El mismo se suma a Nelson Cabrera, Junior Brítez, Osmar Leguizamón, Sergio Vergara y Julio Dos Santos.





EL SÉPTIMO. Según el diario Última Hora, Maximiliano Sigales, delantero uruguayo de 23 años, está también en la órbita de Luqueño. El charrúa jugó últimamente en Godoy Cruz de Mendoza, Argentina, pero no figura en los planes del entrenador, que además quiere liberar el cupo de extranjeros.