Djokovic y Federer siguen intratables en Wimbledon

Así el cuarteto denominado "los cuatro grandes", con el español Rafael Nadal el británico Andy Murray, pisará la segunda semana de Wimbledon, siendo el de Dunblane el único de los cuatro que se ha dejado un set en el camino: contra el italiano Fabio Fognini en tercera ronda.





Djokovic avanzó con una gran reacción que le llevó a ganar nueve juegos consecutivos, cuando perdía 4-2 en el primer set, para mandar luego por 6-4 y 5-0.





Ante el verdugo del argentino Juan Martín del Potro, el serbio alcanzó su mejor forma para ganar en dos horas y 13 minutos. "He estado muy concentrado porque Gulbis ha sido un gran desafío, ya que tiene un servicio poco predecible. Esta victoria me da mucha confianza", señaló el de Belgrado.





Ahora le saldrá al paso el francés Adrian Mannarino, 51 del mundo, que venció a su compatriota Gael Monfils, décimo quinto favorito, por 7-6 (3), 4-6, 5-7, 6-3 y 6-2.





Mannarino y Benoit Paire, que se medirá con el británico Andy Murray, son los dos últimos jugadores franceses que quedan de los once que comenzaron el torneo.





"Mannarino es muy complicado en hierba, porque golpea muy plano, se anticipa muy bien, ha jugado una final recientemente en Antalya (Turquía). Espero repetir el resultado del pasado año", dijo Djokovic al referirse a su victoria sobre el francés en la segunda ronda del 2016 (6-4 6-3 7-6 (5).





Federer dio de nuevo una clase magistral en la central. El suizo solo cometió siete errores no forzados, y produjo 61 golpes ganadores para alcanzar los octavos sin apenas esfuerzo.





Roger neutralizó el juego de saque-red del alemán, el hombre que venció a Murray en la cuarta ronda del Abierto de Australia, para ganar su partido 27 este año, en el que solo se incluyen dos derrotas, en una hora y 49 minutos.





"Es importante avanzar en la primera semana con buenas sensaciones", dijo, "y creo que las tengo", avisó el siete veces ganador en Wimbledon.





"Ahorré mucha energía con el primer partido (se le retiró el ucraniano Alexandr Dolgopolov). El primer objetivo es llegar a la segunda semana y estoy feliz ahora de poder relajarme y volver fuerte el lunes", dijo el de Basilea que se enfrentará en octavos con el búlgaro Grigor Dimitrov, que avanzó tras la retirada del israelí Dudi Sela (6-1 y 6-1).





También avanzó a octavos el checo Tomas Berdych, undécimo favorito, y finalista en 2010 ante Nadal, que derrotó al español David Ferrer por 6-3, 6-4 y 6-3, y el canadiense Milos Raonic, sexto favorito, y finalista el pasado año, que dejó fuera de combate al también español Albert Ramos, por 7-6 (3), 6-4 y 7-5.





Raonic conectó 21 saques directos, el último de ellos para cerrar la contienda en dos horas y 22 minutos, después de sumar 55 golpes ganadores.





En el cuadro femenino, la alemana Angelique Kerber superó con muchos problemas a la estadounidense Shelby Rogers por 4-6, 7-6 (2) 6 y 6-4, remontando un 4-2 adverso en el segundo set, y se enfrentará con Garbiñe Muguruza en los octavos de final de Wimbledon, sabiendo que la española la ha derrotado las últimas cuatro veces seguidas, todas en el 2015.





La germana, finalista el pasado año, se agarró a todo su arsenal para superar a su rival, 70 del mundo, porque en cada partido está en juego su puesto en la cima de la lista WTA.





Kerber se impuso en dos horas y 17 minutos con solo 14 errores no forzados para alcanzar la cuarta ronda por tercera vez en cuatro años. Rogers sumó 48 golpes ganadores pero cedió 47 puntos sin riesgo.





Antes, Muguruza, mostró que su tenis ha subido de nivel al derrotar a la rumana Sorana Cirstea, 63 del mundo, por 6-2 y 6-2, en 70 minutos, con solo diez errores no forzados y sin ceder una sola vez su saque.





"Sé que puedo hacer daño a un montón de jugadoras", dijo Garbiñe que ha vencido a Kerber en los cuatro últimos enfrentamientos, los cuatro en el 2015: Roland Garros, Wimbledon, Wuhan (China) y Masters de Singapur, ganando la germana en Indian Wells (2013), Stanford (2014) y Sydney (2015).





"Hace mucho que no juego contra ella y lo estoy esperando. Me encantan partidos de ese tipo", dijo Muguruza. "¿La clave?, creo que cuando juegas contra los jugadores de arriba lo primero de todo es que tienes que ofrecer tu mejor nivel. Debes encontrarlo, buenos tiros, buen servicio. Si no juegas bien, no hay oportunidad", añadió. EFE.