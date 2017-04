Duelo de invictos por la sexta fecha del baloncesto

El Azul lidera la clasificación con 10 puntos, producto de 5 triunfos, mientras que los Kings son escoltas con 4 victorias (1 partido menos) y 8 unidades.





Otros compromisos: Libertad vs. Luqueño (Carlos Montabelti, 20.15), San Lorenzo vs. San José (Polideportivo Ciudad Universitaria, 2015) y Félix Pérez Cardoz vs. Capiatá (Villa Morra, 2015).





Fuente: Última Hora