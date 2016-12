El Pinti Álvarez, muy bajoneado, quiere ser transferido

En contacto con el Extra de Fútbol a lo Grande, Álvarez dijo que no entiende cómo un goleador no va a tener ofertas. "En Sol dicen que no hay nada, pero no entiendo, cómo un goleador no va a tener ofertas", dijo.





"Estoy muy bajoneado, me quiero ir a cualquier lado, a Irak, Japón. Imagínense tengo 28 años y todavía no compré una casa. Estoy por recibirme de boludo", agregó.





Álvarez admitió que el presidente danzarín Miguel Figueredo está enojado con él porque firmó contrato de representación con Miguel González Zelada.





INTERÉS DE OLIMPIA. Pinti señaló que el pasado domingo se comunicó con el titular de Olimpia, Marco Trovato. "Estuve hablando con Trovato, también Libertad manifestó interés en su momento", agregó.





En Sol de América, por su parte, aseguran que hasta el momento no llegó una sola oferta por Álvarez. "No le queremos truncar la carrera a ningún jugador, pero hasta ahora no llegó ninguna oferta por Pinti", dijo el vicepresidente Carlos Giagni.





Ernesto fue el goleador del campeonato Clausura 2016 con 14 tantos. En el Apertura marcó 6, por lo que cerró el 2016 con 20 goles.