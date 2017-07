El salonismo abre la fecha 3 del hexagonal

Mañana jugarán 29 de Septiembre vs. Simón Bolívar y cierran el jueves 20 Fomento vs. San Antonio (ambos a partir de las 21.00, en Barrio Obrero).





La clasificación: Sportivo José Meza 4 puntos, Fomento 2, 29 de Septiembre 2, Bolívar 2, Cerro Corá 1 y San Antonio 1.





NACIONAL EN SAN PEDRO. Esta noche, en el Municipal de San Pedro de Ycuamandyyú, se inicia el Nacional Categoría 17 años (C17).





Los juegos por la primera fecha desde las 18.00 son: Falcón vs. Altos, Paranaense vs. Bado, San Pedro vs. Caaguazú y Tebicuary vs. Fndo. de la Mora. Los actos inaugurales serán a las 20.30.





