Enzo Francescoli a la dirigencia de Guaraní: "No sé ni quiénes son"

Ante la consulta de cómo cayeron las provocaciones de hinchas y dirigentes de Guaraní por el descenso de River, Francescoli respondió: "Si les gusta y les parece simpático está bien, no tengo nada para decir, me parece que son chistes para hacer más con los amigos en el bar, pero si lo hace alguien de la dirigencia y además lo publica, no habla muy bien de ellos, pero ni los conozco, ni sé ni quiénes son".





La previa se calentó, pero los pingos se ven en la cancha. El duelo entre legendarios y el equipo argentino comenzará desde las 20.45 horas en el estadio Defensores del Chaco por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2017.