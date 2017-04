Epifanio García extendió su contrato con el Legendario

"Epifanio García va a seguir con nosotros, sabemos sus condiciones y nos alegra mucho que se logró el acuerdo", expresó Giménez.

Además comentó que la continuidad de Hernán Rodrigo López y Julio César Cáceres, están muy bien encaminadas y serán finiquitadas favorablemente.

ES COSTOSO. Giménez aclaró que la contratación de Luis Nery Caballero, aún no está concretada y dio a entender que es un jugador costoso.

"Con Luis Nery (Caballero) todavía no tenemos nada oficial. No queremos prometer algo que no podemos cumplir, el club se caracteriza por su formalidad", expresó.

El plantel aurinegro está convocado para mañana, en la sede del club, para realizar las pruebas médicas, previo al inicio de la pretemporada.