Estigarribia intuye que ya no seguirá en Barrio Obrero

El Chelo explicó que con Gustavo Florentín tiene buena relación y él solicitó su continuidad. "Yo con el profe (Florentín) tengo buena relación y hace dos meses me había dicho que yo siga, pero que no dependía de él. Mi intuición es que no sigo y a dónde me iría, no sé. Me gustaría seguir en el país, pero si llega una oferta de afuera lo analizaría. Porque mi familia está muy bien en el país y por eso la prioridad es seguir acá".

RECONOCE. "No vine bien a Cerro porque llegué tras una lesión. Me costó bastante recuperarme y tampoco el equipo estaba muy bien. En el primer semestre la estructura era todo nueva, pero en el segundo semestre sí ya el equipo estaba más asentado".

Consultado si ya tiene ofertas a nivel local (suena Libertad), Estigarribia aclaró: "No le cierro la puerta a nadie. Años atrás me llamaron de Libertad y no se dio, pero hay que ver si ahora hay interés de vuelta", finalizó el Chelo, quien dijo que Cerro le debe la prima, pero confía en que cobrará.

Fuente: Última Hora.