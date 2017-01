Eumelio 'Patoruzu' Palacios: De ex jugador a candidato a presidente de Cerro Corá

Pero el tiempo pasa y el fútbol de aquellas épocas ya no se mide con lo que se vive hoy. Sin embargo, lo único que no cambia nunca sigue siendo la pasión, ese sentimiento extraño que reflorece con los colores rojo y negro en este particular caso, el de Eumelio Palacios, "Patoruzu" para los amigos.





En la Argentina, Juan Sebastián Verón tomó la presidencia de su querido pincharrata para poder seguir estando en el club aunque sea desde el sillón dirigencial, ahora amenaza con volver a jugar.





En Paraguay, Patoruzu se destaca siempre en el senior, pero ahora quiere una oportunidad. Le preguntamos entonces cómo fue y qué fue lo que le llevó a tomar esta decisión.





Nos comentó que muchos ex jugadores siguen de cerca los torneos en los que juegan, y la situación por la cual atraviesa la institución sumaron para devolverle al club el lugar que se merece.





"Nos juntamos con la gente, los socios vitalicios y ex jugadores y coincidimos todos en que es hora de levantar el club, el cual está actualmente en total estado de abandono por las autoridades vigentes", expresó en exclusiva quien se alza como toda una leyenda potra.





"Nuestra idea es que esta institución quede en manos de personas confiables y honestas, no venimos a lucrar con el club. Mis compañeros me eligieron a mí para ser el presidente y la comisión directiva estará compuesta por ex jugadores también. Buscamos darle al Club las herramientas necesarias para poder salir adelante con este grupo de trabajo", añadió el prometedor candidato.

La Asamblea será el jueves 12 de enero desde las 17:00 y desde Campo Grande se espera a todos los socios para hacer uso del derecho al voto y velar por la transparencia del más que importante encuentro político deportivo.