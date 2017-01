Federer se siente en forma y mentalmente preparado

"Creo que ahora, en esta instancia del torneo, soy capaz de concentrarme punto a punto en mi rival y en las tácticas", añadió.

"Me sentí increíble en el quinto set, con una gran energía", prosiguió Federer. "Incluso cuando perdía en el cuarto pensé, nos vamos al quinto y no hay problema para mi. Me encuentro bien y estoy jugando un tenis positivo, y ofensivo, y mi cuerpo reacciona", apuntó el suizo que ve normal que tanto él como Nadal estén todavía vivos.