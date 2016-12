Federico Santander: "Dije que no volvería a la Selección"

"Tenemos grandes jugadores, pero todo el mundo me pregunta, ¿qué pasa con la Selección?... Lo que veo es que estamos tratando de armar una base, hay muchas selecciones que están muchos años juntos y se conocen, nosotros cambiamos muchos técnicos, debemos mantener una base para llegar a una conexión entre jugadores, digo que esta Eliminatoria será complicada pero clasificaremos raspando, si Dios quiere", expresó Federico en la entrevista exclusiva que le realizó Última Hora.





MALA EXPERIENCIA. El Ropero pese a tener una temporada brillante en Europa con el Copenhague, clasificando a Champions League y consagrándose en Dinamarca, Ramón Díaz no lo llamaba para la Albirroja y eso casi lo dejó al borde de la renuncia.





"Cuando estuvo Ramón (Díaz), tuve uno de los mejores momentos de mi carrera y no me llamó. Me esmeré mucho para estar en la Copa América Centenario. Eso fue lo que más me tocó, que no me llamaran, le dije a mi señora: No me quiero ir más a la Selección, dije que no volvería (...) cuando renunció Ramón y tomó Chiqui (Arce), supe que me iba a llamar", confesó el delantero entre sonrisas como cerrando un capítulo de su vida.





La Copa América no la vio, de la rabia que le generó el no ser llamado, pero ahora siente que está en su lugar en el mundo: "Creo que si tenemos un poco más de resultados a favor vamos a llegar al Mundial", apostó.

VUELTAS DE LA VIDA. Con Guaraní campeón tras 6 años, Santander disfrutó la vuelta olímpica como hincha y por ver lograr el título a sus ex compañeros. Pero tuvo un cruce picante con el presidente Juan Alberto Acosta. "Me dijo el presidente que me fui y justo salimos campeones, pero le dije que me fui a Dinamarca para salir campeón y se pichó", entre risas comentaba el delantero.





ADAPTACIÓN EUROPEA AL 100%. Santader, con sus 25 años, se ve con mucho recorrido aún en el fútbol europeo, con contrato hasta el 2020 con el Copenhague y una propuesta de extensión, quiere seguir mostrando sus habilidades en competencias internacionales y acercarse a las ligas de mayor renombre.





"Fueron solo rumores lo del Sunderlan, todo mentira. Ahora no pasa nada, vamos a ver en este mercado de pases, pero estoy demasiado bien en el club", destacó el Ropero.





Sobre lo que es el fútbol de Dinamarca, la diferencia fundamental es el clima cercano al frío polar, pero el juego no es muy distinto al de Paraguay. "El fútbol es muy parecido al de aquí, con juego fuerte, pero la estrategia es diferente, se tiene más la pelota y las canchas son mejores, después es balón largo, tener la pelota", remarcó Santander.