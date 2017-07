Fomento y 29 de Septiembre dan pie a la fase Hexagonal

Segunda fecha

Martes 11/07: Simón Bolívar vs. San Antonio*

Miércoles 12/07: Fomento vs. Cerro Corá**

Jueves 13/07: José Meza vs. 29 de Septiembre





Tercera fecha

Martes 18/07: Cerro Corá vs. José Meza*

Miércoles 19/07: 29 de Septiembre vs. Simón Bolívar**

Jueves 20/07: Fomento vs. San Antonio**





La cuarta y quinta fecha se jugarán entre el 25, 26 y 27 de julio, 1, 2 y 3 de agosto a programarse de acuerdo a la clasificación.





Los emparejamientos en la cuarta fecha son: San Antonio vs. 29, Fomento vs. José Meza y Bolívar vs. Cerro Corá.





Quinta fecha: Fomento vs. Bolívar, José Meza vs. San Antonio y Cerro Corá vs. 29 de Septiembre. Avanzan al cuadrangular final los cuatro primeros de la clasificación.





* (En vivo por Tigo Sport)

** (En vivo por Facebook live de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón).