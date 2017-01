Forjada en Cateura para conquistar América

"Soy una volante de creación, lo mio está en elaborar pases, tirar centros. No soy de meter muchos goles. Mi lugar en la cancha es por la banda izquierda", sostuvo Griselda en entrevista exclusiva para D10.





"Empecé a practicar desde niña, entre los nenes, ya que no había escuelas de fútbol para mujeres. Cuando tenía 7 años fui a una escuela de fútbol muy humilde de cateura, donde estaba como asistente Julio González Ferreira, luego pasé a los 13 a la UAA (Universidad Autónoma de Asunción) y a los pasé 15 al Sportivo Limpeño donde jugué un año en la juvenil y luego subí al equipo principal", afirmó.





El 2016 un año increíble: "Ganamos el Clausura y el Campeonato Absoluto lo que nos valió la clasificación a la Libertadores, en nuestra primera participación ya conquistamos el cetro continental", subrayó la futbolista.





¿Qué se siente ganar la Libertadores? "Es una sensación difícil de explicar. Son muchos sentimientos, es una felicidad inmensa ganar la Libertadores y más aún para una ciudad tan popular como Limpio y para un club tan importante y humilde como Sportivo Limpeño", dijo.





¿Es difícil imponer respeto en el fútbol femenino estando en un país tan machista como el nuestro?

"Sabemos sobrellevar esas cuestiones, siempre las mujeres somos discriminadas por jugar al fútbol, nos dicen que es sólo un deporte para hombres, que esto y lo otro, son prejuicios. Esta Copa obtenida ayudará a que la población valore más el balompié femenino y hará que crezca más. Somos iguales, sólo queremos jugar y ganarnos la vida con el fútbol como también lo hacen los varones", añadió.





Un mensaje para "las chi " que juegan al fútbol: "Que luchen día a día por sus sueños, todo sacrificio que se realiza algún día da sus frutos. Sólo así van a poder realizar sus sueños y sentirse orgullosas", sentenció.

Embed



Ficha técnica

Nacimiento: 11 de diciembre 1997

Lugar de Nacimiento: Asunción

Posición: Volante por la izquierda





Participación en competiciones internacionales:

Selección Paraguaya: Dos sudamericanos (sub 17 2013 y sub 20 en 2016) y una Copa Mundial Costa Rica Sub 17 (2014), Copa Libertadores (2016).

Títulos: Bicampeonato con la UAA 2011/2012, Campeona con el Sportivo Limpeño del Clausura y Absoluto (2016), Campeona de la Copa Libertadores (2016).









Sin dudas en Paraguay, el balompié femenino se encuentra en su máximo esplendor y "Lopito" forma parte de esta revolución futbolística femenina.