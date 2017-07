Fulgencio Yegros apagó a Santaní

SIN LUZ. Ante cerca de 2.000 almas presentes, las lumínicas del estadio J.J. Vázquez sufieron de un corte del suministro de energía eléctrica, hecho que motivó el retraso del arranque de la segunda etapa y promovió un accidental espectáculo con pantallas de teléfonos celulares.

Embed #Intermedia: se apagó la luz en el estadio agrícola. Santani Fulgencio Yegros. pic.twitter.com/sRTl9lHJpF — Pelota Tata (@pelota_tata) 2 de julio de 2017

Este domingo, desde las 15.00, resaltan: Guaireña vs. Resistencia, Ovetense vs. 3 Febrero y 22 de Setiembre vs. Martín Ledesma.