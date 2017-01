Gavilán, Irrazábal y Bonet contentos con debut copero

El conjunto dirigido por Diego Gavilán, quien también hizo su primera presentación en el banquillo de la ciudad "de los Mitos y la Leyenda", logró en la ida un triunfo por 1-0 ante el Táchira de Venezuela.

"Creo que dentro de todo lo que vale es que hayamos ganado y terminado sin recibir un gol. Queda la sensación de que pudimos habernos llevado algo más", expresó el Pampero en vivo para Fútbol a lo Grande.

"Hemos sufrido un poquito al final por el desgaste que hicimos en el primer tiempo, pero el conocimiento que tengo sobre el plantel me ayuda a manejar distintos tipos de sistema y saber en qué posiciones me pueden ayudar mejor los jugadores", añadió el estratega quien continuó analizando lo que dejó el partido.

"Cuando jugaron por dentro nos hicieron daño, pero luego tratamos de resolverlo y creo que lo logramos.En la vuelta Táchira tiene la obligación de salir a buscar el partido y nosotros de contra también sabemos jugar", agregó.

RACHA. Capiatá suma 12 partidos de manera invicta, ergo la afición se motiva, hace un esfuerzo y acompaña al equipo comprando sus entradas o al menos eso se vio en el Erico Galeano ayer.

BONET. El experimentado lateral de 39 años volvió a su lugar en el mundo y rindió bastante bien. "Me pone contento en lo personal, no recuerdo cuando fue la última vez que jugué un partido los noventa minutos. Me sentí bastante bien en lo personal y en lo colectivo", soltó el defensor a la 1080 AM Monumental.





IRRAZÁBAL. El volante y figura del club también valoró el inicio en el campo internacional con el pie derecho.





No obstante llamó la atención que en algunos momentos del espectáculo deportivo, Julio fue silbado por el público capiateño.





Al respecto el futbolista aclaró: "Sé muy bien lo que tengo que dar al equipo, todo el exterior de verdad no me interesa. Ni los silbidos ni los aplausos los llevo en cuenta. Lo que la gente grite poco me interesa. Yo trato de hacer lo que me toca, soy auto-crítico y tengo la responsabilidad de hacer jugar al equipo. A veces sale, a veces no".





El plantel viaja mañana rumbo a Venezuela, donde el viernes tendrá lugar la vuelta por un cupo en la segunda fase de la Conmebol Libertadores.





"Esperamos que podamos llegar bien. Estamos confiados en que podemos traer la clasificación", sentenció el 10.