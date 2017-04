Giménez: "Ahora tenemos que ganar al Mineiro como sea"

El próximo partido es el 19 de abril, en Tuyucuá, contra el Mineiro de Belo Horizonte: "Ahora hay que ganarle a Atlético Mineiro sí o sí", expresó el titular albinegro. Analizando la derrota dijo: "No se nos dio el partido, no tuvimos suerte y no tuvimos jerarquía para definir".





Pese a aquello señaló que fue inmerecida la caída: "No digo que fue un partido excelente para recordar toda la vida, pero el resultado fue totalmente inmerecido. Fue mucho castigo, incluso el empate iba a ser mucho castigo", aseveró.





"Pudimos hacer 2-0 fácilmente, no lo hicimos y ese fue nuestro error", agregó.





"Giménez va a madurar, tiene mucha cabeza, cometió un error, pero esas cosas se dan", concluyó Giménez Calvo, brindando su apoyo al juvenil de 19 años Néstor Giménez, quien se confió en la acción que derivó en el empate parcial 1-1 de Ángel González.





Fuente: Última Hora