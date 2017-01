Guaraní e Independiente se verán las caras en Tobati

EL próximo amistoso del campeón será ante un combinado de jugadores libres, en la misma ciudad. Este partido será el último en el complejo Vista Serrana y luego el plantel regresará a Asunción.





Camacho no descarta ser transferido. Néstor Camacho, figura excluyente de Guaraní en la temporada 2016, no cierra las puertas a una eventual transferencia al exterior.





"No está descartada esa posibilidad, porque existen clubes interesados", expresó a la 90.1 FM





"Regis (Marques) me dijo que del Santos había posibilidad, tengo entendido que tenían que vender a un jugador para que pueda darse lo mío", agregó





"Aparte de Santos, hay clubes en otros países, que también están interesados. Hay sondeos de Emiratos Árabes y Rusia", comentó.





CÓMODO. Guaraní es dueño del 50% de los derechos del enganche y pretende adquirir el otro 50% restante.





"Al salir de la pretemporada hablaremos con los dirigentes sobre ese tema. Si no se concreta la transferencia al exterior, igual estoy tranquilo. En Guaraní no me falta nada", señaló Camacho.





Sobre los nuevos incorporados dijo: "Se acoplaron grandes personas y en lo profesional no hay dudas".





Fuente: Última Hora.