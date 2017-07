Guardiola admite que el City espera tres o cuatro jugadores más

"Estamos en conversaciones con tres o cuatro jugadores y pensando en contratos de tres, cuatro y cinco años, dado que son jugadores jóvenes, pero veremos a ver que sucede", insistió Guardiola.





El Manchester City ya ha hecho oficial los fichajes del brasileño Ederson, de 23 años; el inglés Kyle Walker y el portugués Bernardo Silva, de 22.





Guardiola afirmó que se siente completamente integrado al fútbol inglés, al que consideró el mejor para un entrenador.





Aseguró que fue mucho más sencillo de lo que esperaba debido a que tanto los jugadores como él asimilaron rápidamente lo que cada uno aportaba.





Sobre el desempeño de su equipo, admitió que faltó poder goleador. "Creo que jugamos bien, aunque nuestra producción en ambas áreas no fue la mejor, y como en cualquier deporte, cuando no anotas o no defiendes al final no se dan los resultados y eso fue lo que sucedió", resaltó Guardiola.





"La mayor diferencia que he encontrado en Inglaterra con relación a lo que se vive en las ligas de España y Alemania son la formas de arbitrar", valoró Guardiola.





"No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero si que la forma es completamente distinta, al igual que la vida fuera del campo, el día a día se vive muy tranquilo, nada que ver con lo de Barcelona e inclusive en Múnich", manifestó.





"En la semana no ves a muchos periodistas. Te dejan vivir bien, es un país muy cómodo para trabajar y para disfrutar", subrayó.





Guardiola compareció ante la prensa con motivo de la gira de pretemporada de su club por Estados Unidos.





Este jueves el City jugará en Houston el derbi con el Manchester United en cumplimiento de la Champions Cup.





Sobre el nuevo enfrentamiento con el equipo del portugués José Mourinho manifestó que el partido tiene interés, pero el objetivo final es prepararse para la nueva temporada.





"Será un partido para ir cogiendo forma, conociendo la condición de los jugadores, pero habrá algunos que luego no van a estar y otros que llegarán, por lo tanto repasaremos lo que hicimos el año pasado y lo que pensamos de cara a la nueva temporada, pero sobre todo que nadie se haga daño", destacó Guardiola.





Sobre los objetivos que se ha trazado, el exentrenador del Barcelona resultó evasivo.





"Salvo casos excepcionales, ahora te piden resultados inmediatos, pero no sabes si al final lo vas a lograr, trabajas en un proyecto, que a lo mejor te quedas en la mitad del camino", valoró.





"Lo que está claro es que el dirigir a un equipo de fútbol no es una ciencia cierta ni tampoco puedes asegurar que en dos años vas a conseguir lo que te propones", puntualizó. EFE