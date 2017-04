Junior Brítez, crack decano, anhela jugar con Mendieta

En comunicación con Fútbol a lo Grande, Monumental 1.080 AM, Junior contó que hace poco que vive en Fernando de la Mora, pues es oriundo de Carapeguá. "Vivo cerca de la Villa Olimpia con mi compañero Alexis Fernández. En el club estoy desde los 14 años y en todas las divisiones menores marqué muchos goles. En la Sub 20 hice 18 goles en 22 partidos".

LO QUE SABE. Consultado sobre qué es lo que le pide el entrenador Mauro Caballero, el zurdo comentó: "Mauro me pide que siempre encare y que no tenga miedo de hacer lo que sé con el balón. Me da total confianza para jugar".

Explicó que su deseo es "mantenerme en Primera, aprovechar las oportunidades y luego ver una transferencia afuera, que es lo que todo jugador desea".

Por último, Brítez comentó que su espejo es su compañero de equipo. "Mi modelo a seguir es William Mendieta (se recupera de una cirugía en la rodilla y volvería en mayo), ya tuve la fortuna de jugar con él un partido, algunos minutos. Me gustaría volver a hacerlo y hacer una buena dupla".

SANCIÓN. César Diesel, del Tribunal Disciplinario de la APF, explicó que para ingresar con una pancarta, como lo hizo Olimpia el domingo, con cualquier mensaje, se debe solicitar el permiso y tener autorización de la APF. Y agregó que a Olimpia le rechazaron ese pedido y será sancionado. A esto, el presidente franjeado Marco Trovato indicó: "Quisimos dar un mensaje de paz. La política no está adentro de nuestra área, nuestros estatutos no nos permiten".

Fuente: Última Hora.