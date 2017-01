La NBA desvela a los titulares del All-Star Game

Las decisiones de quienes deben ser el quinteto titular en el juego de las estrellas siempre generan disgustos, polémicas y decepciones. Entre otros jugadores que han quedado fuera de la lista podrían ser Isaiah Thomas, John Wall, Kyle Lowry, De Marcus Cousins, Chris Paul, Damian Lillard o Gordon Hayward. Incluyendo a la gran sensación de la temporada el rookie Joel Embiid cuyo buen juego le había retribuido una gran cantidad de votos entre los aficionados.

Sin embargo lo que más llama la atención es que Russell Westbrook, líder absoluto de Oklahoma City y casi de la liga entera no ha sido tenido en cuenta.

Por el momento solo queda saber quiénes serán los demás jugadores que tendrán presencia en el All-Star Game en carácter de suplentes, completando así la plantillas del evento de las estrellas 2017. La lista del resto de los participantes se hará pública el próximo 26 de enero.

Conferencia Este: Kyrie Irving – DeMar DeRozan – Jimmy Butler – LeBron James – Giannis Antetokounmpo

Conferencia Oeste: Stephen Curry – James Harden – Kawhi Leonard – Kevin Durant – Anthony Davis

LeBron James (1,89 millones), Stephen Curry (1,84 millones), Kevin Durant (1,7 millones) y Kyrie Irving (1,6 millones) fueron los más votados por los aficionados en sus puestos en sus respectivas conferencias.

LOS DE TEXAS DISPARAN MEJOR: LOS SPURS DEJAN RENDIDOS A LOS NUGGETS

En el AT&T Center de Texas los cinco veces campeones de la NBA recibían en su visita desde Colorado a los Denver Nuggets, del duelo entre Kawhi Leonard y Nikola Jokic salieron victoriosos los Spurs por 104 a 118.





Los dirigidos por el histórico Gregg Popovich llegaban al encuentro con dos bajas fundamentales: Tony Parker y Pau Gasol, por su parte en el equipo visitante estuvieron ausentes Danilo Gallinari y Wilson Chandler. A pesar de ello, el encuentro resultó de los más entretenido y competitivo.





UN ENCUENTRO DINÁMICO Y EXPLOSIVO

Desde el inicio el joven pivot serbio de 21 años Nikola Jokic demostró sus claras intenciones y fue quien catalizó la ofensiva de los Nuggets, del otro lado de la pista se encontraba Kawhi Leonard -alero titular del equipo Oeste de los All-Star Game- quien se mostraría muy sólido acompañado de Dejounte Murray. El primer cuarto se desarrolló sin que ninguno de los equipos lograra sacar gran diferencia, terminando 23 a 28 a favor del equipo tejano.





En el segundo cuarto los Nuggets se mostraron más enchufados en el juego y durante algunos minutos lograron ponerse arriba en el marcador, sin embargo los locales responderían rápidamente al fuego dando una disputa equilibrada y competitiva. En medio de la balacera y a falta de menos de dos minutos para llegar al medio tiempo el entrenador Gregg Popovich fue expulsado del encuentro por recriminar constantemente decisiones de los árbitros. Luego de agotarse los minutos el encuentro iría al entretiempo con una ligera ventaja a favor de los locales, 58-59.





MUERTE A LOS FORASTEROS DE TEXAS

El tercer cuarto fue el punto de inflexión en el partido y dictaminó la diferencia entre uno y otro. Los Denver Nuggets se verían incapaces de conectar en el sector ofensivo tal como lo hicieron en la primera mitad de juego. Los Spurs aprovecharían la debilidad del enemigo e intensificarían el ataque. Los Nuggets no dieron el "alto el fuego" y no se dieron por vencidos aún heridos con una desventaja de 17 puntos, no dieron tregua y lograron recortar ligeramente la ventaja para terminar el cuarto 81 a 92.





El último cuarto iniciaba con unos visitantes lastimados pero esperanzados, de la mano de Jokic -uno de los jugadores más promotores de la liga- no se rindieron y lograron acortar la diferencia a menos de 10 puntos a mitad del último cuarto, finalmente los Nuggets se quedarían sin municiones a pesar del increíble trabajo del pivot de Denver. Kawhi Leonard sacó a relucir su instinto asesino y se encargó de gatillar el tiro de gracia para terminar sentenciando al equipo visitante con el resultado final de 101 a 118.





Ante un buen asalto de los visitantes, los de Texas no se dejaron intimidar y dispararon mejor, los Denver Nuggets lucharon hasta el final y murieron de pie. Soplando el caño de su fusil Kawhi Leonard se marchó a casa con 34 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 2 robos de balón. El más destacado de los Nuggets fue Nikola Jokic con 35 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias.





OTROS RESULTADOS DE LA NOCHE MADRUGADA DE AYER EN EL PLANETA NBA

MINESOTA TIMBERWOLVES 104 – 101 LOS ANGELES CLIPPERS

¡Orgullo Dominicano! Karl-Antonhy Towns se convierte en un león salvaje y convierte al quinteto de Los Ángeles en su presa, desgarra y saca del buche la victoria de los Clippers a segundos del final. Sin fallar un solo tiro anota 9 puntos seguidos en los segundos finales para el triunfo de los Wolves rompiendo la racha de los Clippers de 7 victorias seguidas. La bestia dominicana termina con 37 puntos (16 puntos en el último cuarto), 12 rebotes y 5 asistencias.





WASHINGTON WIZARDS 113 – 110 NEW YORK KNICKS

Con un bestial contraataque en los segundos finales John Wall fue el muro con el que chocaron los Knicks para ser derrotados de manera dramática una vez más. Terminó con 29 puntos, 13 asistencias, 5 rebotes, 3 robos y varios clutchs. Melo sumó para los Knicks 34 puntos y 10 rebotes.





PHOENIX SUNS 103 – 118 CLEVELAND CAVALIERS

LeBron James se queda a un rebote y acaricia el triple-doble con 21 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias para la reivindicación y victoria de los Cavs. Irving agregó 26 puntos y 4 asistencias. Durante el encuentro Tristan Thompson se dislocó el dedo de la mano izquierda. En la derrota Tyson Chandler sumó 22 puntos y 16 rebotes.





DALLAS MAVERICKS 95 – 99 MIAMI HEAT





LA CARTELERA DE ESTA NOCHE EN LA NBA

21:00: Charlotte Hornets - Toronto Raptors

21:00: Orlando Magic - Milwaukee Bucks

21:00: Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers

22:00: Atlanta Hawks - Chicago Bulls

22:00: Houston Rockets - Golden State Warriors

22:00: Memphis Grizzlies - Sacramento Kings

22:00: New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets

22:30: Dallas Mavericks - Utah Jazz

00:30: Los Angeles Lakers - Indiana Pacers