Laia Sanz denuncia engaño de piloto y cede lugares

Así explicaba la situación la barcelonesa: "Me ha ido muy mal hoy. Al principio lo estaba haciendo bien, estaba navegando bien, pero antes de llegar a un waypoint recalibré mal el trip. Estaba siguiendo las trazas y estaba en el sitio correcto, pero me detuve para confirmarlo con otro piloto y éste me dijo que me había saltado dos waypoints. El waypoint estaba a 500 metros y perdí alrededor de media hora. Sé que ha sido un error mío por escucharle pero ha sido un detalle feo".





En la acción, Laia ha caído al puesto 90 y pese al periplo remontó 52 posiciones durante la etapa hasta terminar en la posición 38, a 1h:00':33" de la punta.