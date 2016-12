Laia Sanz palpita lo que será su séptimo Rally Dakar

La piloto española de motos, Laia Sanz i Pla-Giribert, arribó este miércoles a Paraguay y conversó en exclusiva con D10 y Última Hora palpitando lo que será su séptimo Rally Dakar





Sanz fue realista y aseguró que será una carrera más que complicada. "Es la primera vez aquí, vi imágenes del Desafío Guaraní y parece que con el tiempo puede haber mucho barro, faltan días, a esperar y ver qué pasa", dijo.





La española no se ve como favorita. "Vamos a probar un poco la moto, el trabajo ya está hecho hasta que empiece la carrera. No quiero pensar mucho, hacer lo mejor posible y no fallar, y creo que si hago eso puedo obtener un buen resultado", agregó.





Laia sabe que en el Dakar 2017 habrá mucho nivel. "Hay que ser realistas, en esta carrera pasan muchas cosas y todo cambia rápido, veremos", sentenció.





Laia Sanz, de 31 años, es una piloto de trial, enduro y rally raid española, trece veces campeona del mundo de trial y cinco veces campeona del mundo de enduro.1





Asimismo, es hexacampeona del Rally Dakar, en la categoría femenina de motos, en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, en el que logró el noveno puesto absoluto, siendo el mejor resultado femenino de la historia y 2016.