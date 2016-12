Los ganadores de los pases VIP para la largada del Dakar

Los ganadores son, Camila Villalba, con terminación de cédula 987, de Ciudad del Este, quien contó lo que sería capaz de hacer para ver el Rally: "Me visto como Freddie Mercury en su video I Want to Break Free caminando por el centro de la ciudad", dijo.





Y el otro afortunado es José Eduardo Ríos, con terminación 935, de Asunción, quien aseguró que para presenciar el Dakar sería capaz de "cocinar un asado para todos los pilotos del Dakar, con chipa guasú y sopa paraguaya, para que nunca se olviden del país y de la comida típica paraguaya".





Camila y José pueden pasar a retirar los pases del stand del diario Última Hora, Monumental 1080 AM y D10 en el Dakar Village, en la Costanera.





Paraguay es el país número 29 que visita el Dakar. La fiesta iniciará el 1 de enero con la largada que tendrá cobertura especial D10 y Última Hora.