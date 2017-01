Los Pelicans vuelan entre las nubes negras de Nueva York

Durante su visita a la Gran Manzana los Pelicans liderados por Anthony Davis imponen su juego en el Madison Square Garden, agravando la crisis de los Knicks que con un récord de 17 victorias y 21 derrotas se ubican en el décimo primer lugar de la clasificación de la Conferencia del Este, poniendo en riesgo su participación en los Playoffs de este año.





Los Knicks solo estuvieron arriba en el marcador en los primeros 7 minutos de juego, los New Orleans Pelicans lideraron el juego desde el primer cuarto hasta el final de la noche, sacando como ventaja máxima 29 puntos en el último cuarto, pero finalmente los suplentes de New York acortaron diferencias maquillando el resultado y desarrollo de juego.





DERRICK ROSE, UNA AUSENCIA SIN EXPLICACIÓN

Una de las bajas inesperadas fue Derrick Rose, el ex base de los Bulls y nuevo refuerzo de los Knicks desapareció antes del partido. Ningún ejecutivo de la franquicia, -incluyendo al presidente Phill Jackson- hizo declaraciones o emitió algún comunicado sobre la situación. Tras finalizar el partido el propio entrenador Jeff Hornacek en conferencia de prensa daría la cara y rompería el silencio admitiendo que no tenían suficiente información al respecto.





EL MEJOR DE LA NOCHE EN NEW YORK, ANTHONY DAVIS

De destacada actuación, antes de que tuviera que abandonar el campo por una lesión, el solitario Anthony Davis lideró a sus Pelicans y con 28 minutos en cancha sumó 40 puntos, 18 rebotes, 2 asistencias y 3 tapones para llevarse la victoria de visitante y dejar un trago amargo a los locales.





Kyle O'Quinn obtuvo una falta fragante de segundo grado y fue el responsable de la lesión en la cadera izquierda de Anthony Davis. El jugador de los Knicks fue expulsado tras utilizar los codos para detener la penetración del ala-pivot estrella de New Orleans. Otro expulsado de los Knicks en el tercer cuarto fue Carmelo Anthony por protestar a los árbitros. Porzingis llevó las riendas del equipo de New York pero no pudo.





Con los números que obtuvo Davis en el partido deja un record histórico, siendo el primer jugador luego de 62 años en sumar al menos 40 puntos y 15 rebotes en menos de 30 minutos.