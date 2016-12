Mano a mano con el titular del campeón del Clausura

Juan Alberto Acosta, titular de Guaraní, lleva acumulados dos títulos en 9 años de presidencia (se hizo cargo del club en el 2007) de la entidad de Dos Bocas. Ganó el Apertura del 2010 con Félix Darío León como técnico y el Clausura de este 2016 con Daniel Garnero al frente del plantel.

"Este título dedico a mis padres. Quiero hacerle una mención muy especial al señor Federico Acosta Gómez, quien es mi padre. Es porque él acompañó durante todo este tiempo. Nos ayudó mucho en la parte económica, con sus asesoramientos y siempre sus comentarios me daban en el centro, en el ojo. Uno debe saber utilizar los consejos de los que más saben y aplicarlos", manifestó a ÚH Acosta.

Recordó que "el acompañamiento de mi padre fue fundamental, porque en un momento dado me acuerdo que cuando Federico era presidente y a él lo maltrataban y estábamos con una cantidad de juicios que levantamos; sin embargo, lo maltrataban, lo gritaban y aún dando nuestro tiempo, dinero, y yo una vez le dije a Federico que tenemos que retirarnos del club, porque tratamos de ayudar y no nos permiten; fue nuestro padre quien nos alentó y nos dijo: 'muchachos, tranquilos, esto se puede y adelante'. Continuamos pese a las adversidades".

Siguió diciendo: "Estoy muy contento y este título tiene un sabor muy especial, por todo lo que se dio, por todo lo que hemos vivido. Fue un campeonato sacrificado y por esa razón tiene un sabor muy especial".

Detalló: "Este año fue distinto a otras temporadas, donde comenzábamos bien, pero concluimos mal. Esta vez arrancamos mal, mas terminamos de la mejor manera. Nos quedábamos con los vicecampeonatos y creo que fueron tres en total. Por suerte se dio de una manera diferente en este 2016 y conseguimos la consagración".

RECONOCIMIENTO. "Una gran parte para el buen término se dio en la era de Francisco Arce, quien acumuló una buena cantidad de puntos y ayudó mucho para alcanzar el objetivo", destacó.

Mencionó que "con Chiqui comenzamos bien, porque sumamos buenos puntos, mas luego también, y debemos reconocer que fuimos cayendo".

Explicó que: "Llegó Daniel (por Garnero), quien realizó una campaña excelente. Me hace recordar lo que hicimos con Juan Amador Sánchez y Enrique Hrabina, cuando logramos el vicecampeonato. En aquella ocasión tuvimos 13 o 14 partidos ganados. Con Garnero conseguimos algo parecido, pero llegamos al título".

Además indicó que "se sumó mucha gente este año para colaborar con el club y eso ayudó muchísimo. Todos trabajaron de forma excelente y esa situación facilita mucho las cosas".

Contó "el caso, por ejemplo, de Ramón Giménez, quien trabajó incansablemente en el departamento de fútbol. Además hay mucha gente que podemos llamarla invisibles, pero que están realizando ese trabajo de día a día. La gente de Márketing que ayudó para que se pueda despertar nuestro público.

MOTIVACIÓN. "No tengo los números de lo que cuesta salir campeón, pero lo que se consiguió no tiene precio. Incluso los logros deportivos a uno le motivan para seguir invirtiendo más. Con la emoción que uno siente en esos momentos no tiene en cuenta lo que radica lo económico. Sí tiene un costo alto, porque luego en frío analiza y se encuentra con los números que son interesantes, porque hay que cuidar los mínimos detalles y esas cuestiones tienen sus gastos", señaló Acosta.

Igualmente manifestó que "ahora tenemos como objetivo realizar una buena pretemporada. Vamos a traer algunos futbolistas para reforzar el plantel, y si otros se van a ir, hay que comunicarles".

Sobre los refuerzos, Acosta sostuvo que "los que van a llegar no creo que sean tantos. Estaríamos hablando entre 3 a 4 futbolistas los que estarían llegando al club. Estamos atentos a los pedidos del profesor. Desde mi punto de vista el equipo está muy bien ensamblado. Si Daniel me pide 6 jugadores, vamos a buscar".

Con respecto al objetivo de Guaraní en la Libertadores, Acosta indicó que "la meta en la Libertadores es tratar de realizar un buen papel. Uno debe ir partido tras partido".