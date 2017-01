Marcelo Aguirre llegó a las semifinales en Alemania

Marcelo tuvo buen arranque en la primera justa realizada en Alemania en la que estuvo incurso el jugador paraguayo tuvo lugar en Ochsenhausen, llegando hasta semifinal después de los siguientes resultados: 1-3 vs. Jakub Figel, 3-2 vs. Carlos Arcila, 3-2 vs. Alberto Miño, 2-3 vs. Marek Klasek, 3-1 vs. Richart Vyborny, 0-3 vs. Lubomir Jankaric y 3-1 vs. Yanick Vostes.