Mario Jara renunció a la dirección técnica de Luqueño

"Las condiciones no estaban dadas para seguir, hay gente que ya no está en el club que lo único que busca es desestabilizar. El presidente tiene mucha presión encima y por eso decidí salir pese a que me había dicho que iba a seguir en el cargo", expresó el saliente entrenador en conversación con ÚH tras su renuncia.

Sportivo Luqueño arrastraba una racha irregular en la que sumó 6 puntos de 21 posibles. En las dos últimas fechas cayó por goleada frente a Guaraní y Cerro Porteño por 3-0 y 4-1, respectivamente.