Matías Rojas se incorpora al Lanús con expectativas

La transferencia de Miguel Almirón le abrió las puertas y de esta manera Rojas se convierte en nuevo jugador granate. Es seguro que dará mucho de qué hablar en el tiempo que esté por el país vecino.

"Desde que llegué, todos me trataron de muy buena manera, haciéndome sentir cómodo en todo momento. Lo mismo me sucedió con mis nuevos compañeros y el cuerpo técnico, con quienes tuve el agrado de dialogar en estas últimas horas. Me encuentro muy ilusionado con demostrar el talento que tengo", expresó Rojitas para el medio oficial del club.