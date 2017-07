Maturana recuerda a Leonel y reflexiona sobre Paraguay

El colombiano, en una charla exclusiva con Fútbol a lo Grande, recordó a su compatriota Leonel Álvarez, actual entrenador de Cerro Porteño, con loas. El mismo lo tuvo a Leonel en el Atlético Nacional campeón de América 1989 y paradójicamente en el magro Real Valladolid descendido de la Liga Española en 1990.





"Yo creo que Leo es una persona que ya cuando jugaba tenía esa inclinación a la parte táctica, a entender que esa parte es el alma de fútbol y que no se negocia el esfuerzo como apoyo. Lo tuve cerca en la selección, ha tenido éxito. Esta es una etapa nueva en su vida, dirigir en el exterior no es fácil", señaló el exdefensor de 68 años.





"Un club como Cerro, de estirpe popular, demanda estar siempre coqueteando con el éxito. Esperemos que tenga suerte y pueda hacer un trabajo que permita su crecimiento personal", agregó el doctor egresado de la Universidad de Antioquía.





Consultado en el panel radiofónico sobre la filosofía de juego, supuestamente ofensiva, que intenta plasmar Álvarez en sus equipos, Maturana señaló que tal apreciación no pasa de un mito.





"Leonel es una persona inteligente. No creo que haya expuesto que tendrá un equipo ofensivo. Eso es una mentira, no hay equipos ni ofensivos, ni defensivos. El ataque y la defensa son indivisibles, sin tener el balón no se puede ser ofensivo. Hay que ser equilibrado", complementó en directo por la 1080 AM Monumental.





"Pacho" fue el estratega que llevó al Atlético Nacional de 1989 a coronarse campeón, por la tanda de penales, de la Copa Libertadores en la noche en que Leonel Álvarez venció en el último tiro a Éver Hugo Almeida.





Actualmente dirige al Once Caldas de Manizales, club que acaba de fichar con su venia al delantero Ernesto "Pinti" Álvarez. Una carta indudablemente de gol, de encontrarse en su mejor momento.





Además, Maturana forma parte del Comité Técnico de la FIFA y es uno de los analistas del proceso de renovación por la que atraviesa la Conmebol.





Con referencia al certamen clasificatorio al Mundial de Rusia 2018, para el colombiano ya todo está dicho.





"Las Eliminatorias están resueltas, tendrá que ocurrir una catástrofe para los que están arriba no clasifiquen, pero igual hay que jugar con decoro, porque estás defendiendo a tu país. Ustedes pueden generar la sensación de optimismo en la gente, y sacar la calculadora y decir que Colombia va perder todos sus partidos y Paraguay va ganar todos, pero fijénse", deslizó sobre el epílogo de la entrevista.





Finalmente, con la sabiduría propia de su estilo, el DT confesó: "Paraguay es un país que está muy ligado al fútbol, y yo soy un hombre de fútbol, ahí encontré a mis maestros: Luis Cubilla y Aníbal Maño Rúiz. Aunque parezca ambivalente guardo cariño por la gente de Olimpia y Cerro. Tengo mucho de Paraguay, me falta un poquito hablar en guaraní pero ya voy a aprenderlo".





En la noche de este miércoles, Francisco Maturana debuta desde el banquillo del Once Caldas en un juego ante Junior de Barranquilla por la Copa Águila.