Mouche se despidió de Olimpia: "Me hicieron sentir como un rey"

El futbolista habló ante los medios de prensa y confirmó que seguirá su carrera en Banfield de Argentina. "Me toca despedirme después de seis meses, ahora a comenzar de nuevo, de cero, un nuevo desafío", dijo.





AGRADECIDO. Mouche valoró su paso por el conjunto franjeado. "Me deja un país divino donde la gente me ha tratado muy bien, me sentí muy cómodo. Me llevo los mejores recuerdos de toda la gente que trabaja en el club, me hicieron sentir como un rey", apuntó.





"El grupo de Lanús y este Olimpia son los mejores grupos humanos que me tocaron. Me llevo el calor humano, las personas que conocí, todo", sentenció.





Pablo Mouche llegó al Rey de Copas a comienzos del 2017. Empezó bien con Pablo Repetto, jugando y hasta llegando a los goles, pero luego fue perdiendo terreno y casi no jugó en el último tramo del semestre.