Nelson Sanabria no se rinde y pelea hasta el final

El León mostró la garra guaraní al dejar de lado toda la frustración vivida ayer tras perder una clara oportunidad de podio por un problema en la torre de navegación de su quad y hoy salió dispuesto a dar lo mejor que tiene. Aprovechó la primera parte del especial para atacar a sus rivales en un terreno muy exigente, con los característicos saltos y cortadas que presenta el suelo sanjuanino, en tanto que en la segunda parte de la prueba especial número 11, siguió acelerando hasta completar la remontada que lo llevó hasta la tercera posición en la etapa.





"Fue una etapa muy interesante, en la que pude encontrar un buen ritmo, pero luego de la neutralización tuve un mal entendido para largar la segunda sección y allí perdí algo de tiempo. Igualmente, estoy contento porque volví a estar dentro del Top Five en la etapa y ahora quiero pensar en completar la competencia, para tener mi cuarta medalla Dakar", analizó Nelson al llegar al campamento de Río Cuarto, el último de esta carrera.





"Mañana voy a tratar de disfrutar los últimos kilómetros de este Rally Dakar que sin duda ha sido el más duro de los que me he enfrentado. Les agradezco a todos los paraguayos el apoyo que me dieron en las últimas horas y voy a seguir dejando todo como siempre lo he tratado de hacer", concluyó Sanabria.





Este sábado el Rally Dakar 2017 disputará su última etapa. Será un tramo de velocidad de 64 kilómetros con inicio y final en la ciudad de Río Cuarto. Posteriormente, la caravana se trasladará en enlace hasta la ciudad de Buenos Aires, donde por la tarde se llevará a cabo el podio de llegada.





Dakar 2017 – Clasificación Quads Etapa 11:

1) Sergey Karyakin (Rus/Yamaha) 3:58.22

2) Rafal Sonik (Pol/Yamaha) +23.49

3) Nelson Sanabria (Par/Yamaha) +36.08

4) Daniel Domaszewski (Arg/Honda) +43.41





Dakar 2017 – Clasificación Quads General tras Etapa 11:

1) Sergey Karyakin (Rus/Yamaha) 38:36.55

2) Ignacio Casale (Chi/Yamaha) +1:16.24

3) Pablo Copetti (Arg/Yamaha) +4:21.06

4) Rafal Sonik (Pol/Yamaha) +5:33.01

5) Alex Dutrie (Fra/Yamaha) +5:45.04

...

8) Nelson Sanabria (Par/Yamaha) +6:12.07